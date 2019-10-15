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Ryanair запустить два нові маршрути в Україну

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Ryanair - фото 1
Ryanair / aviainsider

У 2020 році ірландський лоукостер запустить два нові маршрути в Україну і збільшить кількість рейсів на актуальних маршрутах.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair в 2020 році відкриє 18 додаткових рейсів, з яких два – нові. Про це на прес-конференції заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Браян.

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Зазначається, що у наступному році ірландський лоукостер має намір перевезти на українських рейсах більш як 2,1 млн пасажирів, що на 33% більше, ніж у 2019 році. За словами, О'Браяна, в 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 маршрутів, з яких два нових: зі Львова до Будапешта і з Харкова до Варшави (двічі на тиждень). Всього в 2020 році компанія буде здійснювати 43 маршрути з України.

Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоукост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

Ryanair запустить два нові маршрути в Україну - фото 361681

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Джерело: aviainsider
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