Ryanair запустить два нові маршрути в Україну

У 2020 році ірландський лоукостер запустить два нові маршрути в Україну і збільшить кількість рейсів на актуальних маршрутах.

Найбільший європейський лоукостер Ryanair в 2020 році відкриє 18 додаткових рейсів, з яких два – нові. Про це на прес-конференції заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Браян.

І ще: Чому варто поїхати у Будапешт

Зазначається, що у наступному році ірландський лоукостер має намір перевезти на українських рейсах більш як 2,1 млн пасажирів, що на 33% більше, ніж у 2019 році. За словами, О'Браяна, в 2020 році Ryanair планує відкрити в Україні 18 маршрутів, з яких два нових: зі Львова до Будапешта і з Харкова до Варшави (двічі на тиждень). Всього в 2020 році компанія буде здійснювати 43 маршрути з України.

Ryanair вийшов на український ринок в 2018 році. Перші місяці лоукост виконував рейси з київського аеропорту Бориспіль і Львова. У червні 2019 року авіакомпанія почала рейси з Харкова і Одеси.

Читайте також: 10 фото, які змусять вас відвідати Варшаву