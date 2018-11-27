Відпочинок восени: чому варто поїхати у Будапешт

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести осінню відпустку у Будапешті. В щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Справжня перлина Європи, місто з безліччю імен та багатющою історією, в якому майстерно сплелися минуле і сьогодення, Будапешт – беззмінна столиця Угорщини.

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Парк Варошлігет

Парк Варошлігет розташовується в самому центрі Пешта. Восени в цьому парку панує особлива атмосфера. Підіть туди в дощ або туман, щоб відчути її. У Варошлігеті знаходиться похмура вежа замку Вайдахуньяд біля озера. Також на території парку стоїть перший в світі Музей сільського господарства, де можна побачити одну з найбільших колекцій мисливських трофеїв, а також детально познайомитися з історією розвитку сільського господарства.

Парк Варошлігет

Гора Геллерт

На горі Геллерт приємно бути в будь-який час доби і в будь-яку пору. Чи це ранній ранок, коли місто тільки прокидається, або пізній вечір, коли Будапешт весь мерехтить. Чи це весна з квітучими маками і бузком або різнобарвна осінь, від якої неможливо відірвати очей. Тут можна осягнути неосяжні простори міста, насолодитися природою, посидіти на терасі одного з кафе.

Гора Геллерт

Парламент

Справжній символ міста, та й Угорщини в цілому. Парламент відкритий для публічного доступу, і у кожного є можливість побачити його не менше чудові інтер'єри. Ціна квитка для нерезидентів Євросоюзу становить 5200 угорських форинтів (€16).

Парламент Будапешта

Острів Маргіт

Великий доглянутий парк, розташований на острові посеред Дунаю, – найулюбленіше місце для прогулянок місцевих жителів у літні місяці. На острів ходить автобус №26. Тут знаходяться термальні басейни, музичний фонтан, літній аквапарк і міні-зоопарк, тому можна сміливо брати з собою на прогулянку дітей – нудно їм тут точно не буде.

Острів Маргіт

Ресторан Terminal

У Будапешті є страви, які можна побачити в меню практично кожного закладу. І це не тільки традиційний суп гуляш або качина грудка, а й фуагра. Варто визнати, що цей делікатес угорці готують не гірше за французів. Дуже добре цю страву готують в ресторані під назвою Terminal. Тут пропонують два види традиційних рибних супів, з коропом або з сомом.

Ресторан Terminal

Фестиваль мистецтв

Осіння пора в Угорщині традиційно насичена культурними заходами та фестивалями на будь-який смак. Любителям живопису цікаво буде побувати на осінньому "Фестивалі мистецтв" в Будапешті. Цінителі угорської кухні зможуть спробувати м'ясні вироби на ковбасному святі, а шанувальники супу-гуляшу збираються на фестивалі гуляшу в місті Сольнок. Тут знаменитий суп можна не тільки скуштувати, а й навчитися різним способам його приготування.

Фестиваль мистецтв

Нічний круїз по Дунаю

Є прикмета: якщо загадати бажання і проплисти під мостом Сечені, воно збудеться. Щоб бажання збулося напевно, варто поїхати у круїз по Дунаю і проплисти відразу під дев'ятьма Будапештськими мостами. Заради забави можна покататися по річці на плаваючому автобусі River Ride. Крім виконання бажань, круїз – прекрасна можливість помилуватися з води парламентом, Будайською фортецею, палацом Грешема та іншими пам'ятками міста. Найромантичнішим буде вечірній або нічний круїз по Дунаю.

Нічний круїз по Дунаю

360 bar

Альтернативою традиційним будівлям, з яких відкривається вид на Будапешт, є бар на даху одного з будинків на проспекті Андраші. Бар виправдовує свою назву, оскільки з його будь-якої точки місто видно як на долоні. В меню – як класичні коктейлі, так фірмові напої, а також звична європейцеві їжа – салати, паста і кілька видів кесадільї.

360 bar

Готель Гранд Будапешт

Тут необов'язково жити, сюди варто просто зайти і подивитися на класичний приклад модного на початку минулого століття стилю сецессіон – уважно розглянути всю будівлю, сходи всередині, мозаїчні вітражі на вікнах і, звичайно, зробити селфі на тлі гранд-готелю.

Готель Гранд Будапешт

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