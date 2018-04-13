10 фото, які змусять вас відвідати Варшаву

Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести вихідні у Варшаві. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.

Варшава – найкраще місто для проведення вихідних. Столиця Польщі – один з найкращих варіантів для нетривалої подорожі і зміни обстановки, та й цінова політика Варшави обов'язково потішить будь-яку кишеню.

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Старе місто

Старе місто

Старому місту близько 40 років, але виглядає воно на сотню. У нього потрапляють із Замкової площі (Plac Zamkowy), в центрі якої розташована колона короля Сигізмунда III, того самого короля, який колись переніс столицю з Кракова до Варшави. Колону вінчає скульптура 1644, яка пережила бомбардування Другої світової війни. Взагалі в Старому місті що не будинок – то палац або пам'ятник. На вузьких, заставлених кавовими столиками вуличках, натовпи людей рухаються до Історичного музею, собору Святого Іоанна Хрестителя, Варшавської цитаделі, і, звичайно ж, до королівського палацу.

Кондитерська "A.Blikle"

Кондитерська "A.Blikle"

Перша кондитерська "A.Blikle" з'явилася в місті в 1869 році. Вона досить швидко стала популярною завдяки смачним пончикам, які тут стали випікати в 1874 році. З тих пір ці ласощі стали своєрідним символом Варшави. За ними сюди приходять як місцеві жителі, так і туристи. Крім пончиків, печива і різних тістечок, тут подають сніданки та ланчі. Атмосфера приємна і навіть злегка старомодна.

Костел Святого Гіацинта

Костел Святого Гіацинта

Костел Святого Гіацинта входить до комплексу Домініканського монастиря, будови якого займають цілий квартал. Гіацинт – це один зі святих покровителів Польщі, якого, втім, самі поляки звуть інакше – Святим Яцеком. Найбільший монастир Варшави був заснований в 1603 році, тоді ж почалося і зведення костелу. Будівництво затягнулася через спалахи чуми та інші неприємності, і завершилося тільки в 1639 році.

Торговий центр "Золоті тераси"

Торговий центр "Золоті тераси"

Торговий центр вражає своїми формами і масштабом! При першому погляді на нього здається, ніби величезна хвиля хлинула між висотними будівлями, але потім раптом застигла. Весь дах ТЦ виконано зі скла, немає жодної прямої лінії. Усередині стіни і стеля теж похилі, тому створюється враження, що знаходишся в гігантській бульбашці.

Королівський палац

Королівський палац

Під час Другої світової війни королівський палац був практично повністю знищений. Пізніше його відновили, і зараз будівля виглядає так само, як в XVIII столітті. При цьому зали палацу були прикрашені картинами, що збереглися після війни.

Варшавський зоопарк

Варшавський зоопарк

Зоопарк, який розташований неподалік від Старого міста, був заснований в 1928 році. Зараз він є улюбленим місцем відпочинку жителів польської столиці. 40 гектарів зеленого парку в самому центрі міста, на березі Вісли, вміщають в себе просторі вольєри для 5 тисяч звірів, Центр реабілітації хворих птахів (так званий "Пташине притулок") і єдиний в Польщі Зал вільних польотів, де птахи пурхають над головами відвідувачів.

Нове місто

Нове місто

Нове місто не набагато молодше за Старе. Тут немає ультрасучасних торгових центрів і хмарочосів. Новим воно називається лише тому, що колись було окремим населеним пунктом, в якому був свій голова, міськрада і ратуша. Але через нестачу місця в Старому місті, все більше купців і міщан будували будинки тут. У підсумку, в кінці XVIII століття два міста об'єдналися, і стали однією великою Варшавою.

Палац культури і науки

Палац культури і науки

Єдина в Польщі "сталінська висотка" все ще є найвищою будівлею в країні. Варшавський Палац культури і науки налічує 42 поверхи і більше 3000 кімнат, в яких розташовані Польська академія наук, приватні офіси, поштове відділення, кінотеатр, бібліотеки, музеї, театри, а також головний концертних зал країни. На 30-му поверсі є оглядовий майданчик, над яким є другий за величиною годинник в Європі.

Магазин "Nowińska Biżuteria Artystyczna"

Магазин "Nowińska Biżuteria Artystyczna"

Багато туристів заходять в "Nowińska Biżuteria Artystyczna" як в музей, тому що тут можна побачити камені найнесподіваніших забарвлень. Наприклад, всі звикли, що бурштин зазвичай має сонячний, жовтий колір, а в природі можна зустріти і білий, зелений, блакитний, і навіть чорний бурштин. Ювелірні майстри тут відкривають всі грані цих незрівнянних каменів!

Бар "Panorama"

Бар "Panorama"

На 40-му поверсі готелю "Marriott" розташований фешенебельний лаунж-бар "Panorama". Сівши на затишних диванчиках, його відвідувачі можуть вдосталь насолодитися фантастичним видом на нічне місто. Це найбільш "висотний" бар в Варшаві! Основу меню тут становлять коктейлі, вина і холодні закуски. Вартість тут вище середнього. Ціна на коктейлі стартує від 30 злотих, а за пляшку вина маєте віддати не менше 110 злотих. Зате, шикарний краєвид з вікна, м'який диван і приємна музика вам гарантовані.

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