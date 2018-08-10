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Пілоти лоукостера Ryanair оголосили про страйк: відома причина

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Пілоти Ryanair оголосили про наймасштабніший у історії компанії страйк - фото 1
Пілоти Ryanair оголосили про наймасштабніший у історії компанії страйк / 1001idea

У цілому 400 з 2400 європейських рейсів лоукостера Ryanair були скасовані 10 серпня.

Пілоти ірландської бюджетної авіакомпанії Ryanair в п'ятницю, 10 серпня, почали наймасштабніший страйк в історії перевізника. Причини акції протесту – відмова авіакомпанії підняти заробітні плати та покращити умови праці.

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Першими оголосили страйк німецькі льотчики, які відмовилися працювати з 3:01 п'ятниці до 2:59 суботи, 11 серпня. У результаті лоукостер скасував 250 рейсів в та з аеропортів Німеччини.

Загалом скасовані 400 рейсів Ryanair - фото 269192
Загалом скасовані 400 рейсів Ryanair / Just a Pack

До страйку також мали намір долучитися пілоти компанії з Бельгії, Ірландії, Швеції та Нідерландів. У Нідерландах пілоти заручилися підтримкою суду, який видав дозвіл на страйк.

Акція протесту пілотів уже порушила плани подорожей понад 55 тисяч пасажирів, з яких близько 42 тисячі – в Німеччині.

Перевізник виступив із заявою, що "попри невиправданий страйк", близько 2 тисячі рейсів (85% від усіх запланованих у Європі) будуть виконані в нормальному режимі. Постраждалим клієнтам запропоноване повернення коштів або можливість перебронювання квитка на інший час.

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Джерело: Європейська правда
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