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Названо найпунктуальніші українські авіакомпанії

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Ці авіакомпанії не змушують на себе чекати - фото 1
Ці авіакомпанії не змушують на себе чекати

Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за минулий місяць. Дізнайтесь, яка з компаній майже не відкладала свої рейси.

Інфографіку з відповідною інформацією на своїй сторінці в Facebook опублікував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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70,2% – це цифра, яка позначає загальну регулярність відправлення рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України за липень.

Названо найпунктуальніші українські авіакомпанії - фото 270154

Якщо ж говорити конкретно по авіакомпаніях, то ситуація така:

  1. "Роза вітрів" – 90,8%;
  2. Мотор-Січ – 86,7%;
  3. Міжнародні авіалінії України – 73,8%;
  4. Азур ейр Україна – 67,5%;
  5. Фанейр – 47,5%;
  6. Анда ейр – 40,4%;
  7. Ейр Аллана – 40%;
  8. ЯнЕІР ЛТД – 39%;
  9. Скай АП – 38,8%;
  10. Браво – 38,7;
  11. Атлас Джет Україна – 27,8.

Не обійшлося й без рейтингу регулярності відправлення рейсів іноземними авіакомпаніями з аеропортів України. До трійки лідерів увійшли ALITALIA – 96,8%; BELAVIA – 92,8%; QATARWAYS – 91,8%. Загальна картина складає 68,1% вчасних вильотів.

Названо найпунктуальніші українські авіакомпанії - фото 270153

За липень 2018 року з аеропортів України вітчизняні авіакомпанії здійснили 5275 рейсів, а іноземні – 2331. А вищезгадані рейтинги допоможуть вам обрати саме ту авіакомпанію, яка не зіпсує вам довгоочікуваної відпустки.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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