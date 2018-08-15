Названо найпунктуальніші українські авіакомпанії

Ці авіакомпанії не змушують на себе чекати

Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за минулий місяць. Дізнайтесь, яка з компаній майже не відкладала свої рейси.

Інфографіку з відповідною інформацією на своїй сторінці в Facebook опублікував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

І ще: WizzAir відкриває чотири нові рейси з України

70,2% – це цифра, яка позначає загальну регулярність відправлення рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України за липень.

Якщо ж говорити конкретно по авіакомпаніях, то ситуація така:

"Роза вітрів" – 90,8%; Мотор-Січ – 86,7%; Міжнародні авіалінії України – 73,8%; Азур ейр Україна – 67,5%; Фанейр – 47,5%; Анда ейр – 40,4%; Ейр Аллана – 40%; ЯнЕІР ЛТД – 39%; Скай АП – 38,8%; Браво – 38,7; Атлас Джет Україна – 27,8.

Не обійшлося й без рейтингу регулярності відправлення рейсів іноземними авіакомпаніями з аеропортів України. До трійки лідерів увійшли ALITALIA – 96,8%; BELAVIA – 92,8%; QATARWAYS – 91,8%. Загальна картина складає 68,1% вчасних вильотів.

За липень 2018 року з аеропортів України вітчизняні авіакомпанії здійснили 5275 рейсів, а іноземні – 2331. А вищезгадані рейтинги допоможуть вам обрати саме ту авіакомпанію, яка не зіпсує вам довгоочікуваної відпустки.

Читайте також: Названо найкращі авіакомпанії для пасажирів економ-класу