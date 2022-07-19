Руслана Писанка про життя, дітей та Україну: цитати відомої ведучої

Звістка про те, що Руслана Писанка померла, стала несподіваним ударом для багатьох українців. Улюблена ведуча погода та харизматична акторка завжди вражала своїм позитивом, тому зібрали найкращі цитати Писанки.

19 липня стало відомо про смерть популярної української акторки та ведучої Руслани Писанки. 56-річна зірка боролась з важкою хворобою, про яку майже нікому не говорила. Тож звістка про те, що Писанки більше нема з нами, сколихнула мережу. Радіо MAXIMUM нагадує, якою неймовірною людиною була ведуча завдяки її найкращим цитатам.

До теми: Померла Руслана Писанка: що відомо

Про дітей

"Бог не всім дає дітей. Я думаю, що все ж таки не привід для того, щоб жінка засмучувалася. Я відношусь до тих жінок, які не мають власних дітей, але у мене є племінники, у мене є мої хрещені діти. Хоч вони не свої, але вони теж мої рідні. Ми з ними пов'язані там, десь на небі", – розповідала Писанка в інтерв'ю "ЖВЛ".

Про вагу

"Головне, щоб людина хотіла з тобою спілкуватися. А коли вона вже дізнається про твою душу, про твої здібності, про твої очі, то вже не буде думати про те, що ти якийсь товстий чи некрасивий".

Можна схуднути, можна трошки набрати, але головне відчувати себе краще. І головне бути щасливою людиною. "Якщо мати на увазі булінг як постійне цькування - в моєму житті такого не було. Мої батьки виховували мене, як особистість з вмінням поважати всіх навкруги, тож я мала велике терпіння до недосконалості інших людей та їх комплексів неповноцінності, та взагалі не сприймала проявів булінгу, ігнорувала – це зменшувало агресивність нападників, принаймні, вони втрачали цікавість. Я завжди допомагала іншим дітям, стояла за них горою і таким чином заробила неабиякий авторитет. І до мене ходили делегації з обох боків і я знаходила аргументи для примирення. Вдавалося!" Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Руслана Писанка (@pisankaruslana)

Про життя

"Я почуваюся щасливою постійно. Кожного дня кажу собі: сьогодні найкращий день мого життя. І я сподіваюсь, що всіх, хто поруч зі мною, я теж трошечки роблю щасливими"

Про Україну, мову та війну

"Я ніяк не ставлюсь до політики. Але коли вона приходить у кожен дім, то до неї потрібно якось ставитись. Сьогодні всі ми маємо робити правильний вибір для кращого майбутнього".

"Жахливі кадри нашого українського сьогодення – які підтверджують – триває страшна вбивча війна, яку розв'язала Російська Федерація проти України. Загарбнику не вдасться забрати в нас нашу свободу. Ми її не віддамо. Ми переможемо!"

Світ бачить які ми сильні. Ми можемо тримати удар ворога. Наші мужні чоловіки та жінки боронять нашу землю від російського солдата, який хоче залишити тут свої брудні сліди. Геть з України! Нам треба сіяти хліб!

"Мова – це генетичний код нації. Це не просто спосіб спілкування, а голос нашої душі та серця. Ми творимо наше сьогодення та майбутнє. Знати, берегти та плекати українську мову – це мій обов’язок. Я вчуся кожного дня".

Читайте також: Ми живемо у двох світах одночасно: Ектор Хіменес-Браво болюче описав будні українців