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Померла Руслана Писанка: що відомо
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Популярна українська ведуча Руслана Писанка померла у Німеччині. Про це повідомили її колеги.
19 липня не стало відомої української ведучої та акторки Руслани Писанки. 56-річна зірка, яка вела різноманітні шоу на кілька років зникла з інформаційного простору. Після тривалої перерви у 2021 вона повернулась на 1+1 у проєкт "Твій день", пише ТСН.
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В лютому Писанка на сцені театру зламала ногу та потребувала операції і кількамісячної реабілітації. Тепер же стало відомо, що акторка паралельно боролась зі складною хворобою, про яку майже нікому не говорила.
Але велика війна змусила поїхати її до Німеччини. Там лікарі у Руслани Писанки діагностували важку хворобу. Руся практично нікому не казала про свою війну. Стежила за усіма подіями, допомагала, сміялась в трубку, будувала плани на майбутнє. Але хвороба сьогодні вночі нашу Русю забрала, – йдеться у повідомленні від колег.
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