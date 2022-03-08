"Рускій воєнний корабль, іди н***й": Укрпошта показала ескізи марок, натхненні фразою

Ця фраза однозначно потрапить до підручників. А ще вона надихає на створення низки брендованої продукції. Укрпошта, наприклад, оголосила конкурс на найкращий ескіз марки, натхненний уже культовою фразою.

На своїй сторінці у фейсбуці Укрпошта розповіла, що отримала майже 500 листів з ідеями для поштових марок. З-поміж них вибрали 20 і саме ви можете вибрати найкращу.

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Укрпошта пропонує вибрати найкращу марку

Обіцяли дати на голосування усі роботи, проте не очікували, що охочих взяти участь у конкурсі буде настільки багато, що він вийде за межі України, – зізнаються в Укрпошті.

Відтак сервіс доставки вирішив відібрати 20 найкращих ескізів з філателістичної точки. Ви можете проголосувати за той, який подобається найбільше. І саме переможця надрукують.

З цією маркою ви зможете надсилати листи та листівки навіть за кордон. І найголовніше, у них буде зашите послання, яке ви вже добре знаєте: "Русский военный корабль, иди на#уй!", – йдеться у повідомленні.

В Укрпошті просять залишати коментар під цим постом. У ньому вказуйте номер марки, яка подобається вам найбільше. Голосування триватиме до 10 березня, а переможця оголосять 11 березня.

Вам яка найбільше подобається? Ми от вагаємося між 5-ю і 12-ю.

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