Кожному, хто втратив роботу через війну, виплатять по 6500 гривень

Кабінет міністрів підготував спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату по 6,5 тис. грн. українцям, які втратили роботу через вторгнення Росії.

Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Вже від 8 березня, у застосунку “Дія” в межах програми "єПідтримка" українці з областей, де продовжуються найактивніші бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 6500 грн.

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При цьому допомогу зможуть отримати як наймані працівники, так і ФОПи.

"Українці у всіх регіонах нашої держави, які обпалені війною, отримають від нас усе необхідне. Координаційні штаби працюють на повну. Справжні гуманітарні вантажі в дорозі. Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії, кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 гривень", – сказав президент.

Раніше у Мінфіні запевнили, що пенсії, зарплати, соціальні виплати громадяни отримуватимуть вчасно та в повному обсязі.

Кожному, хто втратив роботу через війну, виплатять по 6500 гривень

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