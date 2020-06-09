Румунський чоботар робить гігантське взуття 75 розміру: для чого воно?

Румунський швець Григора Люп у колаборації з Національний оперним театром створює взуття гігантських розмірів. Воно повинне сприяти соціальному дистанціювання.

Взуття з довгими носами досягає 75 розміру – у два рази більшого за звичайну розмірну сітку.

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У таких туфлях люди просто змушені будуть триматися один від одного на безпечній відстані. На одну пару такого взуття йде до 1 метра квадратного шкіри (доступні кілька колірних варіантів, устілку можна вибрати – шкіряну або гумову). На створення кожної моделі у Григора йде 2 дні.

Вартість подовженої пари взуття – від 500 місцевих леїв (це приблизно $ 115). Ціна зростає пропорційно довжині взуття.

Повідомляється, що Григор Люп займається виготовленням взуття протягом майже 40 років. Свій власний взуттєвий магазин він відчинив ще у 2001 році.

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