Школяр з Китаю не вліз у форму і став зіркою (відео)

5-річний китайський учень провів карантин так добре, що ледь вмістився у шкільну форму. Здається, час в самоізоляції він проводив так, як і більшість людей у різних куточках світу, а саме біля холодильника.

5-річний хлопчик з китайського міста Аньян став зіркою соцмереж завдяки відео, на якому намагається вміститись у шкільну форму. Щоправда, за чотири місяці карантину одяг не змінив свій розмір, а малюк добре набрав вагу.

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Самостійно він так і не зумів впоратись з вбранням, тому покликав на допомогу бабусю. Врешті верхні ґудзики на сорочці ледь застібнулись, а з нижніми не вдалось поєднати. Зате хлопчик був дуже задоволений тим, що не залишився без обов'язкової уніформи.

А от користувачі впізнали у ньому себе, адже тривале перебування в самоізоляції не найкраще вплинуло на фігуру більшості людей. Звісно ж, знайшлись і ті коментатори, які були вражені розмірами малюка. Матуся головного героя розповіла, що за час карантину він добряче поправився і тепер важить 50 кілограмів. Тож не дивно, що і в бік батьків посипалась критика.

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