Рукавичка Майкла Джексона пішла з молотка за шалену суму

Знаменитий аксесуар поп-короля Майкла Джексона був проданий за більш ніж 100 тисяч доларів. Рукавичка зі стразами була "візитною карткою" артиста.

На аукціоні в американському штаті Техас була продана знаменита біла рукавичка з кристалами Swarovski співака Майкла Джексона. Стильний аксесуар придбали за 104 тисячі доларів. Ім'я покупця не називається.

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Новий власник також отримав лист про те, що рукавичка була передана в дар Unicef ​​у 1998 році.

Аксесуар став однією з візитних карток співака, він одягав рукавичку під час виступів і зйомок відеокліпів. В одному з інтерв'ю Майкл Джексон пояснив, що носить одну рукавичку, "тому що це крутіше, ніж дві".

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