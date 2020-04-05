Девід Бекхем наважився на різку зміну іміджу під час карантину: фотофакт

Зірковий футболіст Девід Бекхем завжди любив експериментувати зі своїми зачісками. Так, днями спортсмен здивував своїх прихильників незвичною стрижкою – він збрив все волосся на голові. Оцініть новий образ Девіда.

Відомий футболіст Девід Бекхем зараз перебуває на самоізоляції разом зі своєю дружиною Вікторією Бекхем і трьома їхніми дітьми: Ромео, Крусом і Харпер. Сімейство проживає в особняку у мальовничому селі Котсволд, що в графстві Оксфордшир.

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І на час карантину спортсмен вирішив кардинально змінити імідж – підстригтися налисо. Шанувальники вже оцінили новий образ Девіда, а особистий перукар і найкращий друг Вікторії – Кен Павс пожартував під фото: "А тобі личить! Здається, мені ще є чому повчитися".

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