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Руда бестія: модель Victoria's Secret показала реальну фігуру (18+)

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Алексина Грем без одягу - фото 1
Алексина Грем без одягу

Розкішна модель Алексина Грем похизувалась ефектною фігурою у пікантному відео, ще раз нагадавши, що не дарма носить ангельські крила Victoria's secret.

30-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно займається не лише зйомками, а й своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 730 тисяч підписників.

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Новенька красуня бренду частенько публікує доволі відверті кадри та зовсім не соромиться цього, адже в Алексини справді ангельська врода. Це підтверджує і недавнє відео з Грем, на якому вона позує лише у спідньому і без фільтрів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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