Рублена котлета з пюрешкою за рецептом від Ектора Хіменеса-Браво

Радіо Максимум пропонує вам приготувати рублену котлету за рецептом від шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво. Вона ідеально підійде до будь-якого гарніру.

Шукайте деталі приготування апетитної м'ясної страви на сторінці Ектора у Instagram.

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Так, якщо ви ще не знали, то пюрешка – одна з моїх улюблених страв. Якби міг, то готував би її щодня. Це класика, що займає особливе місце в моєму серці і на столі, – пише шеф-кухар.

Для різноманіття котлетки можна щоразу готувати різні, як і гарніри.

Інгредієнти:

• Куряче філе;

• Сир твердий;

• Сіль, перець;

• Сухий часник;

• Яйце;

• Панірувальні сухарі або борошно;

• Олія для смаження;

Спосіб приготування:

1. Філе нарізати невеликими шматочками.

2. Сир натерти на великій тертці й додати до філе.

3. Посолити, поперчити, додати сухий часник.

4. Додати яйце та панірувальні сухарі або борошно. Перемішати.

5. Смажити на розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків.

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