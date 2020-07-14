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Розвінчано популярні міфи про користь волоських горіхів
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Волоські горіхи – корисний продукт. Але все-таки деякі їх цілющі властивості є вигадкою. Розповідаємо, у чому насправді користь таких горіхів.
Почнемо з реальних корисних властивостей. У волоських горіхах міститься безліч вітамінів і корисних речовин: вітаміни B2 і B12, A, D C, E, K, ненасичені жирні кислоти омега 3 і омега 6, фосфор, марганець, йод, калій, магній і багато інших корисних елементів.
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Які ж властивості волоських горіхів є вигаданими? Перший міф – волоський горіх допомагає схуднути. Це неправдива інформація, бо горіхи є дуже калорійними, і навпаки заважають втраті вазі.
Другий міф – відвар і настоянка з волоських горіхів корисні для волосся. Ніякої шкоди такий продукт не принесе, але все-таки потрібно пам'ятати про один нюанс – волоські горіхи є досить стійким харчовим барвником. Не варто обполіскувати такою рідиною своє волосся, якщо ви не хочете отримати зеленувато-коричневе забарвлення, яка не змиється кілька днів.
Третій міф – волоські горіхи допомагають вилікувати проблеми з потенцією. Так, якусь користь для загального тонусу і чоловічого здоров'я цей продукт може принести при постійному використанні. Але ефект буде непомітним.
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