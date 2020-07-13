Соціологи з'ясували, скільки молодих чоловіків взагалі не займаються сексом

Соціологи з Університету Індіани з'ясували, що кожен третій чоловік у віці від 18 до 24 років взагалі не займається сексом. Ця сфера життя з кожним роком все менше їх цікавить.

Вчені проаналізували дані соціологічного опитування за 2000-2018 роки та порівняли їх з тими відповідями, які молоді люди дають зараз. Виявилося, частка чоловіків, у яких жодного разу не було сексу, збільшилася з 19% до 31%.

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Впали всі показники сексуальної активності. Навіть ті, у кого є постійний партнер, стали рідше займатися сексом.

Причини зниження лібідо в суспільстві криються в постійному стресі, зайнятості, достатку онлайн-розваг і доступності порно, кажуть вчені. Крім того, молоді люди прагнуть відстрочити дорослішання і неусвідомлено позбавляють себе сексу, як одного з найяскравіших атрибутів дорослого життя.

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