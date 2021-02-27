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Розвінчані популярні міфи про способи підвищення імунітету

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Імунітет - фото 1
Імунітет / habr

Дізнайтеся, які помилки про захисну систему нашого організму можуть серйозно нашкодити здоров'ю. Правила гарного імунітету доволі прості.

Оскільки на порозі весна, а холодна зима трохи знизила наш імунітет, то природно потрібно, щось робити, для того, щоб цей імунітет стабілізувати.

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Одне зі своїх досліджень вчені присвятили цій темі і розповіли, які методи є неефективними, а які навпаки ефективні.

Неефективно:

  • БАДи,
  • Цибуля-часник,
  • Імуномодулятори,
  • Гомеопатія,
  • Амулети від вірусів,
  • Елеутерокок і ехінацея.

Ефективно:

  • Повноцінний сон,
  • Помірні фізичні навантаження,
  • "Ні" алкоголю і курінню,
  • Вакцинація,
  • Повноцінне харчування,
  • Позитивні емоції.
Розвінчані популярні міфи про способи підвищення імунітету - фото 449392

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Джерело: lifehacker
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