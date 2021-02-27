Розвінчані популярні міфи про способи підвищення імунітету

Дізнайтеся, які помилки про захисну систему нашого організму можуть серйозно нашкодити здоров'ю. Правила гарного імунітету доволі прості.

Оскільки на порозі весна, а холодна зима трохи знизила наш імунітет, то природно потрібно, щось робити, для того, щоб цей імунітет стабілізувати.

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Одне зі своїх досліджень вчені присвятили цій темі і розповіли, які методи є неефективними, а які навпаки ефективні.

Неефективно:

БАДи,

Цибуля-часник,

Імуномодулятори,

Гомеопатія,

Амулети від вірусів,

Елеутерокок і ехінацея.

Ефективно:

Повноцінний сон,

Помірні фізичні навантаження,

"Ні" алкоголю і курінню,

Вакцинація,

Повноцінне харчування,

Позитивні емоції.

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