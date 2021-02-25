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Антисептики не працюють? Вчені розповіли, які віруси вони не вбивають
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Антисептики для рук є доволі популярними бактеріальними засобами. Більшість людей вважають їх хорошим способом очищення рук.
Нове дослідження японських вчених ставить під сумнів ефективність спиртових антисептиків проти вірусу грипу, зокрема від грипу типу А. Експерти провели дослідження, які свідчать, що дезінфекторам для рук на основі етанолу необхідно бути 4 хвилини в контакті з вірусом грипу типу А, щоб убити його. Через 2 хвилини контакту вірус був все ще активний.
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Ймовірна причина неефективності антисептиків – це слиз, що оточує вірус. Антисептик діє як гідрогель і захищає вірус від етанолу. Таке дослідження може змінити практику медичних працівників щодо використання спиртових антисептиків для швидкої дезінфекції.
"У нашому дослідженні миття рук проводили без мила. Це було доволі ефективним способом проти вірусів грипу. Але миття рук з милом дає більш надійний антисептичний ефект", – говорять дослідники. Отже, згідно з дослідженням, миття рук з милом все ще залишається найкращою профілактикою інфекцій.
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