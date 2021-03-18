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Розвінчані популярні міфи про правильний сніданок

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Сніданок - фото 1
Сніданок / pinterest

Американські лікарі вважають, що багато людей досі дотримуються оманливих тверджень щодо сніданку, наприклад, пропускаючи його або вживаючи неправильну їжу. Фахівці розвіяли поширені міфи про це, перш за все порадивши не пропускати перший прийом їжі.

"Сніданок запускає обмін речовин в нашому організмі. А його відсутність призводить до уповільнення метаболізму і переїдання протягом дня і, як наслідок, збільшення ваги", процитувало видання eatthis слова доктора медичних наук і хірурга-гастроентеролога Мадхана Кумара.

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Зі свого боку доктор медичних наук Вільям В. Лі додав, що якби йому довелося просити пацієнтів відмовитися лише від однієї шкідливої ​​звички, він закликав їх перестати об'їдатися на сніданок м'ясними напівфабрикатами. Серед таких лікар назвав смажені сосиски, ковбасу і бекон.

Фахівці підкреслюють, що регулярне вживання великої кількості вуглеводів і цукру на голодний шлунок може призвести до розвитку цукрового діабету другого типу, а також збільшити ризик появи серцево-судинних захворювань. Крім цього, така харчова звичка може спровокувати початок депресії або тривожного розладу.

Розвінчані популярні міфи про правильний сніданок - фото 452034

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