П'ять простих способів їсти менше солі

Надмірна кількість споживаної солі, яка є основним джерелом натрію, загрожує проблемами зі здоров'ям. Серед них підвищення тиску, зайва вага, серцево-судинні захворювання та інсульт. Як уникнути цих проблем, читайте далі.

У фейсбуці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України розповіли, як можна скоротити кількість цього продукту в раціоні.

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Зокрема, медики рекомендують:

уникати готових продуктів з високим вмістом солі, уважно читаючи інформацію на етикетках і вибирати продукти зі зниженим її вмістом; обмежити споживання хліба, технологічно оброблених м'ясних і рибних продуктів, солоних сирів, овочів і готових соусів; замість солі додавати в страви свіжі трави і спеції, приправляти їжу соком лимона, грейпфрута або апельсина, а замість майонезу і соусів додавати рослинну олію; додавати сіль в кінці приготування, в ідеалі в готову страву на тарілці; вживати йодовану сіль, враховуючи помірний дефіцит йоду в українців.

Щоб смакові рецептори звикли до меншої кількості солі, знадобиться якийсь час. "Але як тільки ви звикнете, ви будете отримувати більше задоволення від їжі і звертати увагу на ширший діапазон смаків", – зазначили в МОЗ.

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