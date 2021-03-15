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П'ять простих способів їсти менше солі

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Сіль - фото 1
Сіль / gettyimages

Надмірна кількість споживаної солі, яка є основним джерелом натрію, загрожує проблемами зі здоров'ям. Серед них підвищення тиску, зайва вага, серцево-судинні захворювання та інсульт. Як уникнути цих проблем, читайте далі.

У фейсбуці Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України розповіли, як можна скоротити кількість цього продукту в раціоні.

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Зокрема, медики рекомендують:

  1. уникати готових продуктів з високим вмістом солі, уважно читаючи інформацію на етикетках і вибирати продукти зі зниженим її вмістом;
  2. обмежити споживання хліба, технологічно оброблених м'ясних і рибних продуктів, солоних сирів, овочів і готових соусів;
  3. замість солі додавати в страви свіжі трави і спеції, приправляти їжу соком лимона, грейпфрута або апельсина, а замість майонезу і соусів додавати рослинну олію;
  4. додавати сіль в кінці приготування, в ідеалі в готову страву на тарілці;
  5. вживати йодовану сіль, враховуючи помірний дефіцит йоду в українців.

Щоб смакові рецептори звикли до меншої кількості солі, знадобиться якийсь час. "Але як тільки ви звикнете, ви будете отримувати більше задоволення від їжі і звертати увагу на ширший діапазон смаків", – зазначили в МОЗ.

П'ять простих способів їсти менше солі - фото 451629

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