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Розвінчані популярні міфи про користь імбиру
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Імбир – дуже корисний продукт, але далеко не всі його цілющі властивості є реальними. Розповімо рам, чи насправді корисний імбир.
Вважається, що імбир здатний лікувати простудні та вірусні захворювання. Ця інформація є неправдивою. Річ у тому, що в імбирі містяться вітаміни С, В1, В2, мінеральні речовини і різні кислоти. При регулярному вживанні, вони можуть допомогти зміцнити імунітет. Але при разовому прийомі ніякого ефекту не буде.
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Також кажуть, що імбир корисний для травлення. Це теж не зовсім вірне твердження, адже деяким людям його взагалі не можна їсти. Імбир подразнює слизову шлунка і кишечника.
Дівчата часто роблять імбирні маски від целюліту. Цей метод теж є шкідливим і не приносить результату. Шкіра розігрівається і з'являється набряк, тому може створитися враження, що рельєф став більш гладким. Але все повернеться до свого попереднього стану буквально на наступний день. До того ж, такі маски дуже небезпечні для судин. І можуть спровокувати або посилити варикоз.
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