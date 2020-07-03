Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому

Професор природоохоронної біології Кембриджського університету Білл Сазерленд під час карантину почав готувати страви за рецептами, які на клинописних табличках залишили мешканці Месопотамії. Одній з найстаріших "куховарських книг" людства 3770 років.

Білл Сазерленд взявся за готування чотирьох страв, серед яких були тушкована баранина і туха – блюдо, що нагадує сучасний борщ.

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На приготування науковець витратив кілька годин. В цілому, зазначив Сазерленд, рецепти були прості і сучасна людина спокійно б їла такі страви. Єдина складність виникла у професора під час готування бульйону – для нього потрібна була овеча кров.

Білл Сазерленд також поділився одним рецептом. Ось як, наприклад, приготувати м'ясо ягняти: "Взяти м'ясо, додати воду і жир. Додати дрібнозернисту сіль, шматочки ячмінного тіста, цибулю-шалот і молоко. Подрібнити і додати цибулю-порей разом з часником". Пропорції професор не вказав.

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