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Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому

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Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому - фото 1

Професор природоохоронної біології Кембриджського університету Білл Сазерленд під час карантину почав готувати страви за рецептами, які на клинописних табличках залишили мешканці Месопотамії. Одній з найстаріших "куховарських книг" людства 3770 років.

Білл Сазерленд взявся за готування чотирьох страв, серед яких були тушкована баранина і туха – блюдо, що нагадує сучасний борщ.

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На приготування науковець витратив кілька годин. В цілому, зазначив Сазерленд, рецепти були прості і сучасна людина спокійно б їла такі страви. Єдина складність виникла у професора під час готування бульйону – для нього потрібна була овеча кров.

Білл Сазерленд також поділився одним рецептом. Ось як, наприклад, приготувати м'ясо ягняти: "Взяти м'ясо, додати воду і жир. Додати дрібнозернисту сіль, шматочки ячмінного тіста, цибулю-шалот і молоко. Подрібнити і додати цибулю-порей разом з часником". Пропорції професор не вказав.

Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому - фото 413726

Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому - фото 413722

Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому - фото 413723

Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому - фото 413724

Професор приготував страви за стародавніми рецептами, якими вечеряли 3770 років тому - фото 413725

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Джерело: boredpanda
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