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Їсти чи не їсти сіль під час схуднення

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Сіль - фото 1
Сіль / golos

Сіль – не тільки найбільш дієтичне джерело натрію, але і підсилювач смаку. Натрій пов'язує воду в організмі і підтримує правильний баланс внутрішньоклітинних і міжклітинних рідин.

Чим більше натрію в нашому кровообігу, тим більше води він пов'язує. Тому збільшується кров'яний тиск і посилюється напруга в артеріях і різних органах. Високий кров'яний тиск є основним чинником ризику для багатьох серйозних недуг, таких як інсульти, ниркова недостатність, серцево-судинні захворювання.

І ще: Експерти розповіли, як відмова від солі впливає на схуднення

Тому, сіль має бути в раціоні людини на дієті, але в обмежених кількостях. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 5 грамів солі на добу для дорослої людини, це 1 чайна ложка. Але пам'ятати! Це з урахуванням готових продуктів, куплених в магазині, вони вже містять сіль: молочні продукти, хліб, консерви, спеції тощо. Краще використовувати в раціоні йодовану сіль. Оскільки йод ми отримуємо з їжі, а він основний компонент гормонів щитоподібної залози, яка регулює наш метаболізм.

І пам'ятайте, жир йде внаслідок дефіциту калорій, а відмова від солі виведе просто воду. Так, цифра на вагах потішить. Але це всього лише цифра, яка збільшитися знову, як тільки повернете сіль в свій раціон.

Їсти чи не їсти сіль під час схуднення - фото 413862

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Джерело: golos
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