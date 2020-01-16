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Розвінчані найпопулярніші міфи про зиму
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Виявляється, що взимку зовсім не треба більше їсти та пити багато гарячого.
Якщо зіщулитися, буде тепліше
Насправді, коли людина щулиться та напружується, вона лише сильніше замерзає. Для того, щоб справді зігрітися, варто розслабитися та випрямитися. Лише з правильною поставою кров буде циркулювати нормально і ви не так сильно відчуватимете холод.
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Треба сильно утеплювати ноги
З дитинства нас змушують ходити у колготках, одягати додаткову пару носків та купувати утеплене взуття. Однак лікарі стверджують, що надмірне тепло потрібно лише у сильні морози. Тому варто одягатися по погоді.
Курячий бульйон допоможе від застуди
Гарячі супи чи чаї не допоможуть вилікувати застуду, а тим більше позбутися грипу. Для лікування варто вживати ліки, які призначить лікар. Також рекомендують пити багато рідини кімнатної температури та провітрювати будинок.
Взимку людям не вистачає вітаміну D
Взимку сонячних променів дійсно стає мало. Але це не привід для того, щоб купувати спеціальні таблетки. Перш ніж приймати будь-які вітаміни, необхідно проконсультуватися з лікарем. Втома може бути викликана чимось іншим, але не браком сонячного вітаміну.
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