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Розвінчані головні міфи про роздільне харчування

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Продукти - фото 1
Продукти / instagram

Чи є непоєднувані продукти? Чи можна їсти білки з вуглеводами? А огірки з помідорами? І що буде, якщо їх з'їсти?

Вперше ідея несполучуваності продуктів виникла на початку 20 століття. Її засновником був Герберт Шелтон. Він вирішив, що в основі всіх захворювань лежить вживання несумісних продуктів і склав таблиці, які продукти можна поєднувати, які ні.

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І навіть попри те, що Герберт не є лікарем, ми маємо вірити якісним дослідженням. А дослідження говорять, що всі продукти в будь-якому поєднанні прекрасно засвоюються. Чому так? Для цього потрібно знати, як влаштоване травлення. Для кожного макроелементу: білків, жирів, вуглеводів, наш шлунково-кишковий тракт виділяє власні ферменти для перетравлення. І немає такого, що одні нейтралізують інші, вони прекрасно працюють разом.

Що стосується лужного і кислого середовища для перетравлення, в шлунку завжди кисле середовище і їжа його якщо і змінює, то дуже ненадовго, гомеостаз в організмі прекрасно підтримується, тому що будь-яке його відхилення може бути смертельно небезпечно.

Розвінчані головні міфи про роздільне харчування - фото 412982

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Джерело: instagram
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