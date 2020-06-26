Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Названий вітамін, який захищає зір

  • 12
Зір - фото 1
Зір / medicalnewstoday

Нове відкриття може допомогти вченим розробити ефективні методи лікування втрати зору, пов'язаної з ранньою діабетичною ретинопатією.

Лікується зазвичай діабетична ретинопатія ін'єкціями, лазером або хірургічним втручанням.

Це цікаво: Три причини додавати насіння льону до страв

Хоча на пізніх стадіях діабетична ретинопатія характеризується пошкодженням кровоносних судин сітківки, недавні дослідження показали, що на ранніх стадіях хворий ризикує втратити зір без видимих ​​пошкоджень кровоносних судин. Вітамін А відіграє важливу роль в нормальному функціонуванні зору, допомагаючи виробляти білок для поглинання світла сітківкою, пов'язаний з хромофором 11-цис-ретінал, потрібен для оптимального зору.

Автори дослідження відзначають, що діабет може призвести до дефіциту вітаміну А, до того ж у піддослідних щурів з діабетом рівень 11-цис-ретиналь був низьким. Через це вчені припустили наявність зв'язку між діабетом, дефіцитом вітаміну А і ранньою втратою зору, характерною в деяких випадках діабетичної ретинопатії.

Названий вітамін, який захищає зір - фото 412565

І ще: Гормон кохання може викликати агресію: пояснення вчених

Джерело: medicalnewstoday
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8600
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 314
Вирубка лісів – не основна причина паводків у Карпатах: і ось чому
  • 24 червня, 16:23
  • 1177
Загрузка...
Новини