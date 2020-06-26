Названий вітамін, який захищає зір

Нове відкриття може допомогти вченим розробити ефективні методи лікування втрати зору, пов'язаної з ранньою діабетичною ретинопатією.

Лікується зазвичай діабетична ретинопатія ін'єкціями, лазером або хірургічним втручанням.

Це цікаво: Три причини додавати насіння льону до страв

Хоча на пізніх стадіях діабетична ретинопатія характеризується пошкодженням кровоносних судин сітківки, недавні дослідження показали, що на ранніх стадіях хворий ризикує втратити зір без видимих ​​пошкоджень кровоносних судин. Вітамін А відіграє важливу роль в нормальному функціонуванні зору, допомагаючи виробляти білок для поглинання світла сітківкою, пов'язаний з хромофором 11-цис-ретінал, потрібен для оптимального зору.

Автори дослідження відзначають, що діабет може призвести до дефіциту вітаміну А, до того ж у піддослідних щурів з діабетом рівень 11-цис-ретиналь був низьким. Через це вчені припустили наявність зв'язку між діабетом, дефіцитом вітаміну А і ранньою втратою зору, характерною в деяких випадках діабетичної ретинопатії.

І ще: Гормон кохання може викликати агресію: пояснення вчених