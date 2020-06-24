Який продукт додати в раціон, щоб схуднути і продовжити життя

Чимало людей навіть не припускають, що незначна зміна раціону може відчутно покращити не лише фігуру, а й здоров'я. Медики розповіли, від якого продукту не варто відмовлятись.

Дослідники дійшли до висновку, що оливкова олія здатна зменшувати рівень запалення в організмі, а також продовжувати життя. Річ у тому, що 73% такої олії – це мононенасичений жир, а саме олеїнова кислота. Вона здатна запобігати порушенням метаболізму та покращувати загальне самопочуття.

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Це підтвердив експеримент з мишами, яких упродовж 10 тижнів годували двома видами їжі. Одна група отримала дієту з високим вмістом насичених жирів, а інша отримала те ж саме, але без оливкової олії.

Результати показала, що представники першої групи зуміли позбутись до 30% ваги, а рівень запалень в організмі та перепадів цукру в крові знизився. Такого ж ефекту не було в тих мишей, які не вживали оливкову олію. Тому не варто ігнорувати цей продукт в раціону. До того ж, її можна використовувати для приготування смаженої їжі, заправки салатів, а також замість маринаду.

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