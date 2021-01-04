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Розсекречено новий фірмовий слоган Kia

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Kia - фото 1
Kia / gettyimages

Компанія Kia готується до зміни фірмового слогана та логотипу. За інформацією порталу TheKoreanCarBlog, основи корпоративної ідентичності Kia змінять протягом місяця.

Уже в січні 2021 девіз The Power to Surprise (Мистецтво дивувати) поступиться місцем слогану Movement that inspires (Рух, який надихає).

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Kia підтверджує зміни, але утримується від подробиць. Однак завдяки витоку з південнокорейського патентного відомства, і новий слоган, і новий логотип стали надбанням громадськості. Оновлену емблему не дуже приховує і сама фірма Kia: двомірний лейбл без овалу з написом назви марки іншим шрифтом вперше засвітився майже два роки тому.

Розсекречено новий фірмовий слоган Kia - фото 441756

Розсекречено новий фірмовий слоган Kia - фото 441757

Зміна айдентики логічна, адже торік фірма Kia представила нову стратегію розвитку Plan S. Концепція Plan S вимагає перезавантаження бренду на шляху до електрифікації та впровадження систем мобільності. Боси Kia вважають, що швидке розширення лінійки електромобілів дозволить залучити молоду аудиторію і підвищити престиж марки.

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Джерело: autonews
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