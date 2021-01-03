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Сім поколінь Porsche 911 Turbo влаштували перегони між собою: відео

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Porsche 911 Turbo - фото 1
Porsche 911 Turbo / avtosota

Компанія Porsche влаштувала перегони між сім'ю поколіннями спорткара 911 Turbo, починаючи від 930-го, випущеного в 1970-х роках, і закінчуючи сучасним варіантом моделі.

Пілотами автомобілів стали відомі гонщики: наприклад, переможець марафону 24 години Ле-Мана і амбасадор бренду Porsche Марк Веббер, а також перший переможець чемпіонату Carrera Cup і засновник команди Manthey Racing Олаф Менті.

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Porsche 911 Turbo (930) випускали з 1975 по 1977 рік. Спорткар оснащували трилітровим шестициліндровим турбомотором з повітряним охолодженням і чотириступеневою механічною коробкою передач. Двигун видавав 260 сил і дозволяв розганятися з нуля до сотні за 5,4 секунди. З 1978 року компанія змінила агрегат на 3,3-літровий, потужністю 300 сил.

Сучасний Porsche 911 Turbo в кузові 992 комплектується опозитним мотором об'ємом 3,75 літра, віддача якого становить 580 кінських сил і 750 Нм крутного моменту.

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Джерело: avtosota
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