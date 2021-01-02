Volkswagen показала, як працює її робот, що заправляє електрокари: відео

Наприкінці 2019 року Volkswagen анонсувала автономних роботів, за допомогою яких повинна здійснюватися зарядка електромобілів без участі людини. А під кінець 2020 виробник нарешті показав їх у дії, випустивши ефектний ролик.

Власник електрокара зможе отримати доступ до робота декількома способами. Так, можна заїхати на спеціальну парковку, після чого пристрій у повністю автономному режимі оцінить заряд батареї та виконає усі необхідні дії. Або можна скористатися додатком для смартфона, щоб викликати роботизованого "заправника" у будь-яке зручне місце.

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Жодних інших дій не буде потрібно. Робот привезе переносний акумулятор і самостійно під'єднає його до автомобіля. До того ж при під'єднанні він почне "усміхатися" (це можна побачити на відео): за задумом інженерів, доброзичлива машина приверне більше позитивної уваги. Неясно, чи зможуть власники інших брендів скористатися пристроєм Volkswagen. Також поки невідомо, коли роботи будуть готові до комерційного використання.

Як правило, подібні проєкти критикують через те, що для старту програми потрібна розвинена інфраструктура з чималою кількістю місць для зарядки та парковки електромобілів. Однак Volkswagen оголосила, що до 2025 року планує розгорнути 36 000 зарядних станцій по всій Європі.

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