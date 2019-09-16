Розсекречені документи щодо "місячних перегонів" між США та СРСР

Опубліковані розсекречені документи, пов'язані з початком "місячних перегонів" між СРСР і США. Документи дозволяють "відновити обставини, логіку і дух першої радянської місячної програми".

Серед опублікованих документів – доповідні записки науково-дослідних інститутів Міністерства оборони СРСР, довідка про траєкторії польоту до Місяця, технічні розрахунки ПМР (проєкт місячної ракети) і постанова ЦК КПРС Про створення об'єкта Е, під такою кодовою назвою в документах фігурували перші міжпланетні апарати.

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Найстаріший з оприлюднених документів датований 1954 роком. Це доповідна записка "Про штучний супутник Землі", складена групою співробітників Міністерства оборони під керівництвом інженера-ракетника Тихонравова за технічним завданням Корольова. У документі були сформульовані загальні вимоги до способу досягнення Місяця: "Виріб ... має бути складеним, типу "пакет", і складатися з трьох ступенів".

Радянський Союз відкрив місячну сторінку космічної ери 60 років тому, відправивши до природного супутника Землі перші космічні експедиції. 12 вересня 1959 року з космодрому Байконур був здійснений пуск ракети-носія Восток-Л з автоматичної міжпланетної станції Луна-2 Через два дні вона стала першою в світі станцією, що досягла поверхні Місяця.

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