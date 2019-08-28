NASA відправить на Місяць жінку-космонавта

NASA вже повідомляло про "десант" американських космонавтів, який готується відправитися на Південний полюс у 2024 році. Недавно агентство опублікувало перші подробиці про склад експедиції. Вперше в історії на поверхню супутника Землі висадиться жінка-астронавт.

Раніше всі учасники місій "Аполлон" були чоловіками, більшість з яких починали кар'єру в ВПС США.

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Тепер, за словами глави NASA Джима Брайденстайна, на Місяць висадиться "щонайменше" одна жінка. За його словами, назва нової місячної програми – Artemis – містить в собі натяк на склад екіпажу майбутньої місії. У грецькій міфології Артеміда – це богиня місяця та сестра-близнюк бога сонця Аполлона.

Я скажу вам, чому це так важливо для мене як керівника NASA. Моїй доньці 11 років, і я хочу, щоб вона бачила всі можливості, які у неї є, з дитинства, – заявив Брайденстайн.

Незабаром на Місяць може ступити нога жінки

Місія "Артеміда" буде відрізнятися від попередніх космічних програм не тільки складом експедиції. Раніше основною метою висадки на Місяць був доказ технологічної переваги, тепер же аерокосмічне агентство планує організувати тривалу присутність людей на найближчому "сусіді" Землі. У NASA планують розгорнути невелику космічну станцію Gateway на місячній орбіті до 2028 року, а надалі використовувати природний супутник Землі як тестовий полігон для підготовки астронавтів до польоту на Марс.

Агентство планує висадку людей на Червоній планеті до кінця 30-х років.

Можливо, просто можливо, першою людиною, яка пройде по Марсу, буде жінка, – поділився Брайденстайн своїм баченням майбутньої місії.

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