Розриває танцмайданчики по всьому світу: слухайте колаборацію Go_A та DJ Korolova

Гурт Go_A та DJ Korolova об'єднались, щоб потішити прихильників не лише в Україні, а й далеко за її межами. Їхній трек уже кілька місяців розриває мережу. Тепер же можна побачити відео на пісню.

Як зазначають в описі до відео, українська електронна сцена продовжує підкорювати світ. Після приголомшливого успіху несподіваної колаборації, яка почала збирати прихильників на світових танцполах ще до офіційного релізу, діджейка Korolova, продюсер Rokston, та Monokate яка є вокалісткою гурту Go_A презентують нове відео до спільного треку "Vorozhyla".

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Ця робота відразу привернула увагу світового лейбла Tomorrowland Music, на якому і відбувся офіційний реліз на початку вересня. Композиція миттєво потрапила в глобальний топ 100 чарту Beatport, дебютувавши на 43-му місці, і швидко піднялась у топ 20,

– йдеться під відео.

Vorozhyla – Korolova, Rokston, Go_A feat. Monokate: дивіться відео

Звернімо увагу, що цей реліз – перший український проєкт, якому вдалось досягнути таких високих результатів у цьому чарті.

Цікава деталь цієї історії полягає в тому, що все почалося випадково: берлінський техно-продюсер Rokston почув уривок оригінальної версії пісні Monokate просто на вулицях Берліна. Записавши мелодію на диктофон, він у студії створив перше демо, яке перетворилося на масштабну колаборацію.

Тепер шанувальники можуть насолоджуватись не лише звуком, але й візуальною історією, що супроводжує "Vorozhyla", і поринути у світ електронної музики, де автентична українська культура та сучасні ритми гармонійно поєдналися у цій унікальній колаборації.

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