Переможці Євробачення 2024 зняли провокаційний кліп: у ньому засвітилась Jerry Heil

Переможці цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення, небінарна особистість Nemo, випустили новий сингл під назвою "Eurostar". В провокаційному кліпі, який розкриває головних героїв у нових барвах, засвітилися й інші учасники шоу.

Зокрема, у ролику в незвичних образах постають Bambie Thug, Windows95Man, Luna, Сільвестер Белт і українка Jerry Heil. Подивитись ролик можна на YouTube.

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Радісною звісткою про плідну співпрацю поділилась Jerry Heil на своїй сторінці в Instagram. Вона привітала співаків з релізом і опублікувала кадри із залаштунків знімань кліпу у Великій Британії. За словами української виконавиці, вже зовсім скоро вони з Nemo випустять ще й окремий фіт.

Також Jerry Heil поділилася власними роздумами про згуртованість цьогорічних учасників конкурсу "Євробачення-2024". Співачка говорить, що це чи не вперше за останні роки пісенних змагань, коли стільки талановитих митців змогли потоваришувати між собою.

Хочу поділитися своїм щастям. Ми говорили про це з Nemo. Мабуть, на нашій пам'яті це перший сезон "Євробачення", коли учасники дуже щиро лишилися друзями після всього. Це були не просто гонки між музикантами, а це був музичний табір між дуже крутими людьми, які цінують людяність, чесність, щирість, музику перш за все. І це все вилилося у такі круті колаборації. Ми підтримуємо зв'язок, у нас спільні чати й приватні. Минуло стільки багато часу, але так багато попереду планів, – поділилася Jerry Heil.

Нагадаємо, що переможці Євробачення-2024 виступлять у клубі Atlas у Києві 7 березня 2025 року. Крім власних треків, музиканти дивуватимуть спільною піснею з представницями України.

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