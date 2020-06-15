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Розповніла Леді Гага без білизни показала, як треба ходити за піцою

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Леді Гага - фото 1
Леді Гага / mycelebritylife

Популярна американська співачка і актриса Леді Гага вийшла на вулиці Малібу у відвертому вбранні. Фотографії папараці публікує Daily Mail.

Останнім часом появи Леді Гаги на публіці піддаються критиці, зокрема, інтернет-користувачі негативно відгукуються про фігуру зірки, мовляв, під час карантину вона додала у вазі, але при цьому носить обтягуючі речі і не приховує своїх форм.

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Саму ж оскароносну співачку такі коментарі, схоже, не зачіпають, і вона продовжує поводитися так, як хоче. Днями, наприклад, Гага була помічена в Малібу разом з бойфрендом Майклом Поланскі, випускником Гарварду, який зараз працює виконавчим директором компанії Parker Group.

Пара купила чимало їжі на винос, серед якої були і страви італійської кухні: піца, а також пляшечка вина. Тримаючи в руках коробки піци, співачка "позувала" фотографам в лосинах і кроп-топі, які дозволяли розглянути вигини її фігури у всій красі. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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