"Розповідають про "зраду": головнокомандувач ЗСУ звернувся до політиків

Головнокомандувач ЗСУ присоромив політиків, які під час війни дають "експертні оцінки" та розповідають про "зраду". Такі заяви грають на руку ворогу, і ось чому.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний написав окреме звернення до політиків, що повідомляють про оперативну ситуацію, висловлюючи власні оцінки, а також заявляючи нібито про "зраду. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Хочу звернутися до політиків, які, перебуваючи в тилових містах, розповідають про "зраду" і роблять "оцінки" оперативної обстановки. Своїми безвідповідальними заявами, на зразок, противник щось нібито без проблем взяв або що нібито готується здача країни, ви ображаєте наших воїнів. Сили оборони героїчно протистоять ворогу, якого називали другою армією у світі, – зазначив генерал.

Він наголосив, що українська армія зупиняє противників у всіх напрямках, завдаючи неймовірних втрат російським окупантам. І про це знають не лише всі українці, а й весь світ.

Я звертаюся до вас: не принижуйте наших захисників своїми "експертними оцінками". Це ж не ви зараз на першій лінії оборони. І не ваші діти. Кожен повинен займатися своєю справою. Ми захищаємо Україну. Ви дбаєте про її розвиток і не заважаєте нам. Закликаю – не розколюйте державу!, – зауважив головнокомандувач.

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