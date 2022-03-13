Що таке бути українцем: 7 картинок, які підбадьорять у ці непрості часи

Ілюстрації, які показують, що таке бути українцем

Пам'ятайте про те, що після ночі завжди приходить ранок. Тож потрібно бути не лише в курсі актуальних новин, а й доповнювати свій інформаційний простір чимось позитивним. Наприклад, картинками, які показують, що ж таке – бути українцем.

На своїй сторінці у фейсбуці Institute of Cognitive Modeling показав у кількох ілюстраціях, що таке – бути українцем. У них кожен зможе впізнати себе або актуальні новини за останні 2 тижні.

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Мабуть, не залишилося на земній кулі іноземця, який на фразу "я з України" відповів би "де це?". Бути українцем класно. Ми зібрали кілька фактів про те, як же бути українцем у непростий час, коли треба і закрутками вправно жонглювати, і вміти джавеліні достойний вірш кохання написати. Слава Українцям!, – написали вони.

Що таке бути українцем?

Бути українцем – ненавидіти москаля і обожнювати свою землю

Бути українцем – лупити паляницею по російському інтелекту

Бути українцем – задати жовто-синьому тренд усьому світу

Бути українцем – закрити вчасно банку помідорів, стратегічну зброю прямого ураження

Бути українцем – прихопити танк, в хазяйстві знадобиться

Бути українцем – не розлучатися з коханою ні на мить

Бути українцем – змусити російських хлопчиків нарешті подзвонити мамі

Ми ж наостанок нагадаємо, що бути українцем – вірити в ЗСУ та пам'ятати, що все буде Україна!

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