Розповідь служниці: дивіться новий тизер 4 сезону серіалу-антиутопії

Стрімінговий сервіс Hulu представив новий тизер четвертого сезону серіалу-антиутопії "Розповідь служниці". Він почне виходити 28 квітня. А поки пропонуємо глянути ролик на Радіо МАКСИМУМ!

У ролику тривалістю півтори хвилини можна побачити головну героїню екранізації роману Маргарет Етвуд, Фредову Джун у виконанні Елізабет Мосс.

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Також у ньому з'являються персонажі Івонн Страховськи (Серена Джой Уотерфорд), Мадлен Брюер (Джанін), Саміра Вайлі (Мойра) і Бредлі Вітфорд (командор Джозеф Лоуренс).

Нагадаємо, в грудні 2020 року Hulu вирішив продовжити "Розповідь служниці" на п'ятий сезон. А ще ви можете прочитати книгу Етвуд "Заповіти" українською мовою, поки очікуєте на вихід 4 сезону. У ній розповідають про тоталітарну Республіку Ґілеад та її мешканців.

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