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Розкуту модель висміяли за надто відверте бікіні: пікантні фото (18+)

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Розкуту модель висміяли за надто відверте бікіні: пікантні фото (18+) - фото 1

Модель популярного бренду спідньої білизни підняли на сміх через занадто провокаційний купальник. Відверті фото дівчини у крихітних трусах з'явилися на сайті та на сторінці компанії в Instagram.

На знімках модель позує, демонструючи трусики і бюстгальтер з леопардовим принтом. На дівчині також великі сонцезахисні окуляри і золоте намисто. Купальник можна замовити в інтернет-магазині. Його ціна 29,9 долара.

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Проте покупці і підписники бренду розкритикували нижню частину купальника, адже вона практично оголяє дівчину. Труси, на їхню думку, настільки мініатюрні, що сміливо можна обходитися і без них.

Розкуту модель висміяли за надто відверте бікіні: пікантні фото (18+) - фото 402342

Розкуту модель висміяли за надто відверте бікіні: пікантні фото (18+) - фото 402343

Розкуту модель висміяли за надто відверте бікіні: пікантні фото (18+) - фото 402344

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Джерело: fashionnova
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