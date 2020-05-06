Розкуту модель висміяли за надто відверте бікіні: пікантні фото (18+)

Модель популярного бренду спідньої білизни підняли на сміх через занадто провокаційний купальник. Відверті фото дівчини у крихітних трусах з'явилися на сайті та на сторінці компанії в Instagram.

На знімках модель позує, демонструючи трусики і бюстгальтер з леопардовим принтом. На дівчині також великі сонцезахисні окуляри і золоте намисто. Купальник можна замовити в інтернет-магазині. Його ціна 29,9 долара.

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Проте покупці і підписники бренду розкритикували нижню частину купальника, адже вона практично оголяє дівчину. Труси, на їхню думку, настільки мініатюрні, що сміливо можна обходитися і без них.

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