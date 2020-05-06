Популярна фітоняшка показала фанатам сідниці (фото)

Відома блогерка Теммі Хемброу не припиняє тішити шанувальників звабливими фото майже без одягу. Ця білявка зовсім не соромиться своїх форм!

26-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою.

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Нещодавно зірка показала, що навіть в самоізоляції можна виглядати розкішно. Звісно ж, якщо регулярно займатись спортом. Карантин не скасовував літа, тому пора братись за власні форми. А от фото і відео з Теммі у спідньому та спортивному вбранні справді ефектні:

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