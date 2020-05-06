Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Популярна фітоняшка показала фанатам сідниці (фото)

  • 53
Теммі Хемброу роздяглась в мережі - фото 1
Теммі Хемброу роздяглась в мережі

Відома блогерка Теммі Хемброу не припиняє тішити шанувальників звабливими фото майже без одягу. Ця білявка зовсім не соромиться своїх форм!

26-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 11 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою.

І ще: Інша людина: Адель вразила стрункою фігурою у міні (фото)

Нещодавно зірка показала, що навіть в самоізоляції можна виглядати розкішно. Звісно ж, якщо регулярно займатись спортом. Карантин не скасовував літа, тому пора братись за власні форми. А от фото і відео з Теммі у спідньому та спортивному вбранні справді ефектні:

Читайте також: У мережі знайшли двійника Мерилін Монро, і ця дівчина зачаровує (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-7 нових комедій, які зроблять вечір хорошим
  • 28 квітня, 18:33
  • 2327
Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
  • 03 травня, 15:50
  • 1086
40 синонімів до слова "привіт", які допоможуть гарно вітатись українською
  • 22 квітня, 18:00
  • 41492
Загрузка...
Новини