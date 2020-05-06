Дівчина зробила собі найбільші губи у світі: фотофакт

22-річна мешканка Софії (Болгарія) Андреа Іванова зробила найбільші губи у світі. Для цього дівчина провела 20 косметичних операцій. Дивіться, що з цього вийшло.

Повідомляється, що спочатку Андреа зробила операцію зі збільшення грудей. Після чого вона почала створювати красиві, на її думку, губи. Зараз дівчина називає себе живим втіленням ляльки Барбі.

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"Я люблю свої губи. Правда, протягом перших двох днів після операції мені дуже боляче їсти. Але лікарі кажуть, що далі вже буде легше", – говорить Іванова.

На своїй сторінці в Instagram, де за нею стежить майже 40 тисяч підписників, дівчина часто ділиться фотографіями, на яких демонструє свої губи. Крім того, попри те, що зараз губи Андреа – найбільші у світі, вона хоче зробити ще ін'єкцію, щоб "закріпити свій успіх".

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