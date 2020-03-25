Зірка мережі Кайлі Дженнер поділилася пікантними знімками в бікіні

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер під час самоізоляції поділилася спокусливим архівними фото. Красуня сумує за безтурботною відпусткою.

Американська зірка реаліті-шоу, модель, бізнес-вумен Кайлі Дженнер на карантині порадувала шанувальників гарячими кадрами. Знімки у відвертому бікіні на пляжі наймолодша мільярдерка на планеті опублікувала у своєму Instagram.

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22-річна знаменитість позує на тлі океану, сидячи у воді на стільці. На дівчині бікіні з квітковим принтом. Красуня підняла голову і закрила очі.

"Хотілося б, щоб так було прямо зараз", – прокоментувала фото модель.

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