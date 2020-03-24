Безсоромниця: гаряча Емілі Ратажковскі знялася без білизни

Супермодель Емілі Ратажковскі показала вкрай відверте фото, на якому позує без спідньої білизни.

Відома супермодель і актриса Емілі Ратажковскі знялася без трусів, прикривши зону бікіні горням.

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Пікантний знімок зірка опублікувала в stories своєї сторінки в Instagram. На відвертому фото зображені ноги і стегна моделі, при цьому вона позує без білизни. Зону бікіні модель прикрила білою чашкою кави. Відвертий знімок Ратажковскі підписала: "Трошки шмексі контенту".

Також модель опублікувала серію інших знімків, на яких позує в чорному купальнику-бікіні в горошок, а також лежачи в ліжку.

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