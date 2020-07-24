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Розкута Демі Роуз знову забула про бюстгальтер (фото 18+)

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Демі Роуз топлес - фото 1
Демі Роуз топлес / instagram.com/demirose

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі, адже вирішила продемонструвати свій пишний бюст у всій красі без спіднього.

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз виділяється на фото колег-моделей, адже має зовсім невисокий зріст і дуже пишні форми. Через це красуню часто порівнюють з Кім Кардашян, а за її профілем в Instagram стежать більше як 14 мільйонів користувачів.

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І це зовсім не дивно, адже Демі абсолютно не соромиться своєї фігури та радо її демонструє навіть у мінімальній кількості одягу. Це підтверджують і нові фото дівчини, на яких вона позує топлес у спортивних шортах та зі светром на плечах. Важко не помітити розкішний бюст моделі, який вона ледь прикриває вбранням.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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