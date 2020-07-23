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До і після: фітоняшка шокувала фанатів своїм перевтіленням (відео)

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Теммі Хемброу показала реальну фігуру - фото 1
Теммі Хемброу показала реальну фігуру / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу викликала активне обговорення через пікантне відео зі результатами змін форми за останні кілька років.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Але далеко не всі вірять у реальність форм Теммі, тому вона регулярно публікує ще й відео. Але недавній допис блогерки викликав справжнє обговорення. На записі дівчина продемонструвала, як змінилась її фігура за останні три роки, але далеко не всім сподобався вигляд моделі. До того ж, надто тонка талія також викликала чимало питань.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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