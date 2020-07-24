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Емілі Ратажковскі знову змінила стиль і показала розкішні форми (фото)

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instagram.com/emrata - фото 1
instagram.com/emrata

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову привернула фанатів зміною образу, а також заінтригувала пікантним фото в купальнику.

29-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 25 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджують її недавні фото в Історіях та у профілі, на яких Ратажковскі знову повернулась до каштанового кольору волосся після того, як кілька тижнів була білявкою. А приємним бонусом стало те, що на свіжих кадрах дівчина позує або у спідньому, або у новенькому купальнику власного бренду Inamorata. Емілі добре знає, що найкраще рекламувати свою лінійку на власному тілі, адже має ідеальні форми.

Емілі Ратажковскі знову змінила стиль і показала розкішні форми (фото) - фото 417265

Емілі Ратажковскі знову змінила стиль і показала розкішні форми (фото) - фото 417266

Емілі Ратажковскі знову змінила стиль і показала розкішні форми (фото) - фото 417267

Джерело фото: instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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