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Розкута Демі Роуз засвітила груди у надто відвертому купальнику: гарячі фото (18+)

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Демі Роуз - фото 1
Демі Роуз / instagram

Британська сексуальна модель Демі Роуз відпочиває на Ібіці. Красуня вийшла на пляж у дуже відвертому купальнику з сітчастого матеріалу, який не приховав пишних грудей моделі.

На 25-річну Демі Роуз влаштували фотополювання папараці. Вони зняли дівчину в чорному купальнику бренду PrettyLittleThing.

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Верхня частина купального костюма, вартість якого становить 15 фунтів стерлінгів, виконана з сітчастого матеріалу, через який прекрасно видно груди моделі. Купальник настільки відвертий, що виданню навіть довелося заретушувати соски Роуз. А ззаду наряд підкреслив апетитні сідниці моделі.

Розкута Демі Роуз засвітила груди у надто відвертому купальнику: гарячі фото (18+) - фото 416938

Розкута Демі Роуз засвітила груди у надто відвертому купальнику: гарячі фото (18+) - фото 416937

Розкута Демі Роуз засвітила груди у надто відвертому купальнику: гарячі фото (18+) - фото 416936

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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