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Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Американська супермодель Белла Хадід порадувала підписників в Instagram свіжою серією пікантних знімків. Відвертою фотосесією красуня підкреслила свої груди.

Так, Белла Хадід позувала у салатовій сміливій сукні з екстремальним декольте, тримаючи в руці сумку Michael Kors Soho. Образ зірка доповнила масивними сережки з леопардовим принтом і цікавою зачіскою.

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Крім цього, Белла стала обличчям новорічної колекції Michael Kors і вже встигла знятися в рекламній кампанії.

Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте - фото 437634

Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте - фото 437635

Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте - фото 437636

Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте - фото 437637

Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте - фото 437638

Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте - фото 437639

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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