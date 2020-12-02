Розкута Белла Хадід показала гарчі знімки з відвертим декольте

Американська супермодель Белла Хадід порадувала підписників в Instagram свіжою серією пікантних знімків. Відвертою фотосесією красуня підкреслила свої груди.

Так, Белла Хадід позувала у салатовій сміливій сукні з екстремальним декольте, тримаючи в руці сумку Michael Kors Soho. Образ зірка доповнила масивними сережки з леопардовим принтом і цікавою зачіскою.

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Крім цього, Белла стала обличчям новорічної колекції Michael Kors і вже встигла знятися в рекламній кампанії.

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