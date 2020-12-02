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Надто гарячий тренер: блогерка показала свої звабливі форми (18+)

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Теммі Хемброу у спідньому - фото 1
Теммі Хемброу у спідньому / instagram.com/tammyhembrow

Популярна модель Теммі Хемброу розбурхала новою фотосесією на тренажері, від якої важко відвести погляд.

26-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не страждає від комплексів.

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Нещодавно дівчина поділилась новими пікантними кадрами, на яких позує лише у спідньому на тренажері. За кілька годин допис зібрав сотні тисяч лайків та понад тисячу компліментів. Звісно ж, знайшлись і коментатори, які не погодились з тим, що займатись спортом у спідньому дуже зручно. Але захоплених користувачів це зовсім не бентежить.

instagram.com/tammyhembrow - фото 437559
instagram.com/tammyhembrow
instagram.com/tammyhembrow - фото 437560
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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