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Надто гарячий тренер: блогерка показала свої звабливі форми (18+)
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Популярна модель Теммі Хемброу розбурхала новою фотосесією на тренажері, від якої важко відвести погляд.
26-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також зовсім не страждає від комплексів.
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Нещодавно дівчина поділилась новими пікантними кадрами, на яких позує лише у спідньому на тренажері. За кілька годин допис зібрав сотні тисяч лайків та понад тисячу компліментів. Звісно ж, знайшлись і коментатори, які не погодились з тим, що займатись спортом у спідньому дуже зручно. Але захоплених користувачів це зовсім не бентежить.
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